На улицах — жарко, в квартирах — темно: Кто из жителей Кишинева останется без света на целый день — публикуем адреса

Отключения электричества запланированы в пятницу, 2 мая, в столичных секторах Центр и Чеканы. Публикуем список адресов.
Центр:
А. чел Бун, 3B, 7, 8−12, 13−15, 20−24, 9999, Армянская, 69, 96, Болгарская, 47, 84, 84/1, 99, 99V, 101−107, Колумна, 40, 49, 57−59, 58B, 60, Измаил, 9999, Тигина, 47, 52, 65 -с 08:50 до 16:50.
Чеканы:
М. Садовяну, 32/3, 32/5, 34/2, 57, Мирча чел Батрын, 25/1, 27/6, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5 — с 09:20 до 17:00.
М. Садовяну, 22 — с 09:20 до 13:30.
И. Виеру, 8 — с 14:00 до 17:00.
Кэлэторилор, 101, Кэрэмидарилор, 107, Л. Ребряну, 40, 127−135, Мовилень, 30, 34, 71−97, Сф. Параскева, 16, 19, 19/1, 19/2, 23, 29, Узинелор, 165/2, Волунтарилор, 20 — с 09:00 до 17:00.