В Минске 2 и 6 мая будут перекрывать движение из-за репетиции парада. Где и во сколько

В частности, 2 и 6 мая с 16:50 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Основателей и ул. Стариновской.
С 17:50 ограничения будут вводиться по маршруту: ул. Стариновская — пр. Независимости — пр. Машерова.
С 21:50 для прохождения механизированной колонны будет вводиться поэтапное полное ограничение по маршруту: пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр. Независимости.
Для повторного прохождения на репетициях техника механизированной колонны с ул. Сурганова будет поворачивать направо на пр. Независимости и двигаться по названному ранее маршруту.
После окончания репетиции механизированная колонна будет двигаться в военный городок Уручье по пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловской — ул. Сурганова — пр. Независимости — ул. Стариновской — ул. Основателей.
Кроме того, 2 и 6 мая в 18:40 будет начинаться движение техники с пешими расчетами. Здесь маршрут такой: ул. Рогачевская — пр. Независимости — МКАД (внешнее кольцо) — пр. Победителей — ул. Саперов — ул. Тимирязева — пр. Машерова. Далее колонна будет делиться и заходить на места стоянки, организованные на ул. Игнатенко, Тарханова, Гвардейской и Грибоедова.
Помимо того, в ГАИ обратили внимание, что в зоне проведения тренировок и на прилегающих к ней территориях будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.