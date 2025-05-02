В Минске 2 и 6 мая будут перекрывать движение из-за репетиции парада. Где и во сколько

Кроме того, 2 и 6 мая в 18:40 будет начинаться движение техники с пешими расчетами. Здесь маршрут такой: ул. Рогачевская — пр. Независимости — МКАД (внешнее кольцо) — пр. Победителей — ул. Саперов — ул. Тимирязева — пр. Машерова. Далее колонна будет делиться и заходить на места стоянки, организованные на ул. Игнатенко, Тарханова, Гвардейской и Грибоедова.