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ЦАХАЛ: из Йемена выпустили ракету по Израилю

В ответ Израиль предпринял попытку перехвата.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракеты с территории Йемена в сторону Израиля.

Согласно заявлению пресс-службы армии, после зафиксированного пуска в ряде северных регионов Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Ведомство уточнило, что сигналы тревоги были активированы в соответствии с установленным протоколом системы раннего оповещения.

Военные также отметили, что в направлении ракеты был направлен перехватчик.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о запрете судам Великобритании проходить по Красному и Аравийскому морям.