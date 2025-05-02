ЦАХАЛ: из Йемена выпустили ракету по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске ракеты с территории Йемена в сторону Израиля.
Согласно заявлению пресс-службы армии, после зафиксированного пуска в ряде северных регионов Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Ведомство уточнило, что сигналы тревоги были активированы в соответствии с установленным протоколом системы раннего оповещения.
Военные также отметили, что в направлении ракеты был направлен перехватчик.
Ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о запрете судам Великобритании проходить по Красному и Аравийскому морям.