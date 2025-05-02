ЦАХАЛ: из Йемена выпустили ракету по Израилю

Согласно заявлению пресс-службы армии, после зафиксированного пуска в ряде северных регионов Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Ведомство уточнило, что сигналы тревоги были активированы в соответствии с установленным протоколом системы раннего оповещения.