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Стоимость железнодорожных билетов в Ростовской области выросла почти на 9%

Железнодорожные билеты в Ростовской области выросли в цене.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области стоимость железнодорожных билетов выросла. Об этом сообщили на сайте Центробанка.

Согласно опубликованным данным специалистов, в Ростовской области произошел значительный рост цен на железнодорожные перевозки. За год стоимость билетов увеличилась на 8,53%, что заметно ударило по карманам пассажиров.

Основные причины подорожания: увеличение эксплуатационных расходов перевозчиков, рост затрат на содержание путей и подвижного состава, повышение заработной платы работникам железной дороги и усилившийся туристический поток в регионе.

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