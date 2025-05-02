Стоимость железнодорожных билетов в Ростовской области выросла почти на 9%

В Ростовской области стоимость железнодорожных билетов выросла. Об этом сообщили на сайте Центробанка.
Согласно опубликованным данным специалистов, в Ростовской области произошел значительный рост цен на железнодорожные перевозки. За год стоимость билетов увеличилась на 8,53%, что заметно ударило по карманам пассажиров.
Основные причины подорожания: увеличение эксплуатационных расходов перевозчиков, рост затрат на содержание путей и подвижного состава, повышение заработной платы работникам железной дороги и усилившийся туристический поток в регионе.
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