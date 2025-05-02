Разрыв после помолвки: как сложилась личная жизнь актеров из «Гарри Поттера»

Британский актер Руперт Гринт, ставший известным благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», во второй раз стал отцом. Актеры, сыгравшие главные роли в саге о волшебниках, у многих ассоциируются с подростками, однако с момента выхода первой части прошло почти 24 года, а с выхода последней — почти 14 лет. Юные артисты давно выросли и даже обзавелись детьми. О том, как сложилась личная жизнь молодых актеров из фильмов о Гарри Поттере, — в материале «Вечерней Москвы».