Общественники обратились в прокуратуру после обрушения дороги в Аше

Часть дороги в ашинском посёлке Козинском обрушилась в начале апреля. Однако обрыв до сих пор должным образом не огородили, а ремонт на участке всё ещё не начался. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.
Провал образовался между улицами Дружбы и Гузакова. Вероятно, обрушение произошло из-за размытия грунта — под дорогой протекает ручей Холодный. Опасный участок местные жители объезжают. Ашинцы направляли жалобы на состояние дороги, однако результатов пока нет.
«Это центральная улица. Ремонта здесь не помнят. Пока провал даже не огородили должным образом. Жители рискуют упасть с образовавшегося обрыва», — отметили в Народном фронте.
Общественники обратились в прокуратуру и администрацию округа с просьбой проверить действия чиновников, а также привести опасный участок в порядок.