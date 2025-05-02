Почему в трудовой резерв записывают даже школьников

Впрочем, трудовой резерв не исчерпывается школьниками и студентами. Есть еще молодые и бодрые пенсионеры, вышедшие на отдых по какой-нибудь льготе. Про них тоже вспомнили и насчитали, между прочим, 2,1 млн. Есть «лица, ведущие домашнее хозяйство», — 1,6 млн и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, — 1,1 млн. Есть разнообразные не те, в смысле загадочные «другие» — эти самые подозрительные, конечно — их 1,9 млн. Есть просто какие-то растерянные граждане, которые вроде хотят работать, но не знают, где и кем, поэтому ничего особо не ищут, — 0,7 млн таких. Так себе резерв, конечно, но не до жиру. Если получится хотя бы четверть из этих 15 млн привлечь к работе пусть и в полсилы, пусть на неквалифицированных позициях, то уже хорошо — по крайней мере, на ОМС и ФСС будет чуть меньше нагрузка. Удастся припахать хотя бы десятую долю из 15 млн по полной программе — вообще отлично, можно будет старикам еще на процент проиндексировать пенсии.