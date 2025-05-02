Почему новаторские подлодки типа XXI не помогли Германии выиграть Вторую мировую

Но главная проблема была даже не в технических трудностях. Программа строительства подлодок была объявлена приоритетной, поглощала лучшие ресурсы и специалистов. Планировалось, что к 1945−1946 году сотни субмарин типа XXI выйдут в Атлантику и наконец нанесут сокрушительный удар по коммуникациям союзников, лишив их возможности снабжать войска в Европе и отправлять помощь в СССР. Ради скорости производства впервые в мире подлодки начали собирать из готовых секций-модулей, сокращая время на верфи. Всего к весне 1945 года удалось построить 118 единиц, еще 267 находились на разной стадии готовности, а запланированы к производству были многие сотни. ~Одной только стали на эту программу было потрачено столько же, сколько хватило бы на производство пяти тысяч танков~, при том что их строительство гораздо проще, дешевле и быстрее. Для сравнения, самый массовый немецкий танк Pz IV был выпущен серией в восемь тысяч единиц за всю войну.