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Снайперы ВС РФ сбили более 50 дронов «Баба-Яга» ВСУ под Красноармейском

Российские снайперы на Красноармейском направлении используют «винтовки возмездия» для поражения дронов противника.

Источник: Аргументы и факты

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими снайперами более гексакоптеров «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении.

«Формируем снайперские пары, которые работают по поражению беспилотных летательных аппаратов. Как правило, они работают с одной СВД и одним автоматом Калашникова», — сообщил командир роты снайперов «Сириус», видео с которым опубликовано в Telegram-канале МО РФ.

Он уточнил, что российские снайперы также используют так называемые «винтовки возмездия». Это дальнобойное оружие применяется в ситуациях, когда дроны противника «облетают стороной» позиции ВС РФ.

Старшина роты с позывным Албанец отметил, что при попытке сбить вражеский беспилотник целиться нужно в его середину — именно там расположен Starlink.

Ранее боец ВС России с позывным Баркас рассказал о деморализации ВСУ на сумском направлении.