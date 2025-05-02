Снайперы ВС РФ сбили более 50 дронов «Баба-Яга» ВСУ под Красноармейском

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими снайперами более гексакоптеров «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении.
«Формируем снайперские пары, которые работают по поражению беспилотных летательных аппаратов. Как правило, они работают с одной СВД и одним автоматом Калашникова», — сообщил командир роты снайперов «Сириус», видео с которым опубликовано в Telegram-канале МО РФ.
Он уточнил, что российские снайперы также используют так называемые «винтовки возмездия». Это дальнобойное оружие применяется в ситуациях, когда дроны противника «облетают стороной» позиции ВС РФ.
Старшина роты с позывным Албанец отметил, что при попытке сбить вражеский беспилотник целиться нужно в его середину — именно там расположен Starlink.
Ранее боец ВС России с позывным Баркас рассказал о деморализации ВСУ на сумском направлении.