Снайперы ВС РФ сбили более 50 дронов «Баба-Яга» ВСУ под Красноармейском

«Формируем снайперские пары, которые работают по поражению беспилотных летательных аппаратов. Как правило, они работают с одной СВД и одним автоматом Калашникова», — сообщил командир роты снайперов «Сириус», видео с которым опубликовано в Telegram-канале МО РФ.