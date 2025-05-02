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Пермский хор «МЛАДА» выступит в Кремлевском дворце

Коллектив примет участие в гала-концерте шоу «Ну-ка, все вместе!».

Источник: Комсомольская правда

Пермский хор МЛАДА под руководством Заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой стал участником масштабного вокального проекта страны — шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». По итогам выступления коллектив получил приглашение от лидера сотни Сергея Лазарева для участия в Гала-концерте, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

«Гордость и восторг», «Вы — лучшие», «Аплодируем стоя!» — такие комментарии оставляют почитатели их творчества в соцсетях.

Напомним, в финале проекта пермский хор исполнил трогательную композицию из рок-оперы «Юнона и Авось» — «Аллилуйя любви» (муз. Алексей Рыбников, сл. Андрей Вознесенский) в аранжировке Сергея Выгузова. Также зрители могли насладиться известным произведением «Либертанго» композитора Астора Пьяццоллы, которое было представлено на бис.

МЛАДАхор поблагодарила участников сотни за высокую оценку их творчества и поздравил победителей шоу.

«Мы искренне надеемся, что каждый найдет своего слушателя и продолжит наслаждаться музыкой! Поддержка наших зрителей была для нас невероятно важной, и мы выражаем вам искреннюю благодарность за то, что остаетесь с нами!» — поблагодарили всех участники пермского хора.