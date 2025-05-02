Пермский хор «МЛАДА» выступит в Кремлевском дворце

«Мы искренне надеемся, что каждый найдет своего слушателя и продолжит наслаждаться музыкой! Поддержка наших зрителей была для нас невероятно важной, и мы выражаем вам искреннюю благодарность за то, что остаетесь с нами!» — поблагодарили всех участники пермского хора.