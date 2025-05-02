В Госдуме предложили убрать из продажи одноразовые мангалы

Напомним, в начале апреля появилась информация, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут с предложением ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции, а также установить квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов мяса в преддверии майских праздников. Депутат отмечал, что указанные меры должны предотвратить возможный дефицит мяса и сохранить доступные цены для потребителей.