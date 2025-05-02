В Госдуме предложили убрать из продажи одноразовые мангалы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил убрать из розничной продажи одноразовые мангалы и другие приспособления, которые отдыхающие используют для приготовления пищи туристами на открытом воздухе. Соответствующее обращение он направил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.
«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьёзный ущерб экосистемам прибрежных зон. Надо признаться, что дешёвые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», — отметил парламентарий в письме, цитату из которого приводит RT.
Милонов пояснил, что люди на отдыхе стараются выкидывать и не использовать повторно предметы, стоящие 200—300 рублей. Депутат подчеркнул, что туристов следует стимулировать покупать многоразовые приспособления, которые не наносят ущерб природе.
Он также призвал обязать администрации курортных локаций обустраивать специальные площадки, которые можно использовать для пикников. По словам парламентария, такие зоны должны быть оборудованы столами, мангалами и урнами для мусора.
Напомним, в начале апреля появилась информация, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут с предложением ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции, а также установить квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов мяса в преддверии майских праздников. Депутат отмечал, что указанные меры должны предотвратить возможный дефицит мяса и сохранить доступные цены для потребителей.