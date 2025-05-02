СМИ: Кошка выжила после падения в 120-метровый каньон в США

Другая кошка из замка «Ласточкино гнездо» также выжила при падении с высоты: 23 февраля мужчина сбросил с обрыва кошку, которая прожила на территории целых 10 лет. Правоохранители вскоре сумели задержать живодера — им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Выяснилось, что мужчина сначала погладил животное, убедился, что рядом нет людей, а затем перенес кошку на смотровую площадку и сбросил ее вниз. Позже петербуржца поместили в больницу, где он должен будет пробыть десять дней. Как накажут предполагаемого живодера — в материале «Вечерней Москвы».