СМИ: Кошка выжила после падения в 120-метровый каньон в США

Кошка выжила после падения с высоты 120 метров со скалы в американском штате Юта. Как сообщает USA Today со ссылкой на зоозащитную организацию Best Friends, предполагаемые хозяева животного погибли.
По информации полиции, мужчина и женщина сорвались с обрыва на смотровой площадке каньона Брайс. Перед трагедией они по неизвестной причине перелезли через ограждение. Рядом с их телами обнаружили переноску, в которой находилась кошка.
По заключению ветеринаров, возраст выжившего животного составляет около 12 лет. Кошке дали имя Мираж.
— Примечательно, что у кошки сломана пара ребер и выбиты кончики двух клыков, но анализы крови оказались в норме. Она самостоятельно ест и пьет, — сказал изданию Джуд Баттиста, сотрудник приюта Best Friends.
Другая кошка из замка «Ласточкино гнездо» также выжила при падении с высоты: 23 февраля мужчина сбросил с обрыва кошку, которая прожила на территории целых 10 лет. Правоохранители вскоре сумели задержать живодера — им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Выяснилось, что мужчина сначала погладил животное, убедился, что рядом нет людей, а затем перенес кошку на смотровую площадку и сбросил ее вниз. Позже петербуржца поместили в больницу, где он должен будет пробыть десять дней. Как накажут предполагаемого живодера — в материале «Вечерней Москвы».