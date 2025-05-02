Раскрыта уникальная методика бальзамирования мумии «Высушенного пастора»

Что послужило причиной подобной обработки тела Франца Зидлера вон Розенегга, ученые пока не могут сказать, однако существующие письменные свидетельства указывают на то, что останки священника могли быть мумифицированы для отправки в аббатство на родине священника в Верхней Австрии. По каким-то причинам это не произошло, в результате чего его тело было погребено и затем повторно найдено в деревне Санкт-Томас-ам-Блазенштайн, подытожили ученые.