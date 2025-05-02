Раскрыта уникальная методика бальзамирования мумии «Высушенного пастора»

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Европейские антропологи, медики и физики впервые детально изучили знаменитую мумию «Высушенного пастора», найденную в Австрии в середине XIX века, и раскрыли уникальную методику ее бальзамирования, которая позволила сохранить тело этого священника без изъятия внутренних органов, как это делали мастера Древнего Египта. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Frontiers in Medicine.
«Проведенный нами анализ показал, что великолепная сохранность этой мумии связана с необычной техникой ее бальзамирования. В ее рамках в брюшную полость викария было введено большое число щепок, мелких веток и обрывков тканей, а также хлорида цинка, вещества с сильными влагопоглощающими свойствами», — пояснил профессор Мюнхенского университета (Германия) Андреас Нерлих, чьи слова передает пресс-служба журнала.
Так называемая мумия «Высушенного пастора» является одной из самых необычных исторических достопримечательностей австрийской деревни Санкт-Томас-ам-Блазенштайн. Она представляет собой тело Франца Зидлера вон Розенегга, викария местной римско-католической церкви, который умер от туберкулеза в 1746 году и был предположительно погребен на кладбище при этом храме.
Во время реконструкции кладбища в середине XIX века рабочие обнаружили, что тело пастора превратилось в мумию, что привлекло огромное внимание и публики, и ученых к истории жизни Франца Зидлера вон Розенегга и к обстоятельствам его погребения. Недавно к этой мумии получили доступ исследователи, обладающие богатым опытом изучения европейских мумий, в том числе знаменитого «альпийского ледяного человека» Этци.
Ученые всесторонне изучили эту мумию при помощи компьютерных томографов, систем радиоуглеродного датирования и методов патологоанатомического анализа. Проведенные ими замеры и эксперименты указали на то, что внутри брюшной полости мумии присутствовали щепки пихты и ели, обрывки тканей изо льна и пеньки, а также следы оксида цинка. Эти наполнители, как предполагают исследователи, помогли максимально быстро высушить тело викария и избежать его разложения.
Что послужило причиной подобной обработки тела Франца Зидлера вон Розенегга, ученые пока не могут сказать, однако существующие письменные свидетельства указывают на то, что останки священника могли быть мумифицированы для отправки в аббатство на родине священника в Верхней Австрии. По каким-то причинам это не произошло, в результате чего его тело было погребено и затем повторно найдено в деревне Санкт-Томас-ам-Блазенштайн, подытожили ученые.