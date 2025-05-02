Неласковый май: Московскую область и столицу завалило снегом. Фото, видео

В группе ВКонтакте «ДТП и ЧП — Москва и МО Онлайн — МСК» жители столицы и Подмосковья под одним из постов выразили свое негодование по поводу снегопада. Ирина Никишкина сравнила погоду с Новым годом, а Anastasia Ukholova, в свою очередь, выразила беспокойство по поводу поездок в такую погоду. Владимир Склемин заметил, что зимы в этом году не было, и выразил сомнение в том, что летом будет лучше. Любовь Павловская пожаловалась на то, что в +27 приходилось работать, а теперь, когда можно было бы поехать на дачу, делать там нечего из-за погоды. Евгений Киселев напомнил о постоянной смене погоды и спросил, когда же эти «качели» наконец успокоятся.