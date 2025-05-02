Неласковый май: Московскую область и столицу завалило снегом. Фото, видео

В Московской области выпало рекордное количество осадков спустя 123 года.
В Московской области выпало рекордное количество снега с 1902 года. Из-за первомайской непогоды в нескольких регионах упали деревья, повредив несколько десятков автомобилей, пишут telegram-каналы.
В городе Клин оборвались линии электропередач, из-за этого появились проблемы с электричеством. Подобная погода также затронула Волокамск, Дубну и Талдом. В некоторых городах из-за снегопада затруднено движение транспорта. Подробнее о ситуации в Москве и области — в материале URA.RU.
Рекордный майский снегопад накрыл столицу.
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В Московской области выпало за сутки 24 миллиметра снега. Ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что это является рекордом с 1902 года. Особенно критическая ситуация наблюдается в подмосковном Клину, где первомайский снегопад оборвал линии электропередач. Подобная погода затронула и другие города, включая Волокамск, Дубну и Талдом.
Предупреждение ЦОДД.
Накануне центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил в своем telegram-канале о предстоящих в Москве снегопаде и дожде, а также сильном ветре с порывами до 15 м/с. Представители центра порекомендовали водителям не использовать в этот день летнюю резину, при возможности пользоваться общественным транспортом, соблюдать скоростной режим и быть внимательными на мостах и эстакадах. Также в ЦОДД отметили, что на время снегопада лучше не парковаться рядом с деревьями и ненадежными конструкциями.
В Москве и Подмосковья из-за сильного снегопада деревья упали на землю, повредив несколько авто telegram-канал «RT на русском’В Москве и Подмосковья из-за сильного снегопада деревья упали на землю, повредив несколько авто telegram-канал BazaВ Москве и Подмосковья из-за сильного снегопада деревья упали на землю, повредив несколько авто telegram-канал BazaВ Москве и Подмосковья из-за сильного снегопада деревья упали на землю, повредив несколько авто telegram-канал BazaВ Москве и Подмосковья из-за сильного снегопада деревья упали на землю, повредив несколько авто telegram-канал BazaВ Москве и Подмосковья из-за сильного снегопада деревья упали на землю, повредив несколько авто telegram-канал “RT на русском”.
А синоптики предупреждали…
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 29 апреля сообщил, что москвичам и жителям Подмосковья не стоит ожидать жаркой погоды на майские праздники. Он предупреждал, что выходные начнутся с холодной температурой около 10 градусов и дождей с мокрым снегом.
«Когда эти качели уже успокоятся»: москвичи поздравляют друг друга с Новым годом.
В группе ВКонтакте «ДТП и ЧП — Москва и МО Онлайн — МСК» жители столицы и Подмосковья под одним из постов выразили свое негодование по поводу снегопада. Ирина Никишкина сравнила погоду с Новым годом, а Anastasia Ukholova, в свою очередь, выразила беспокойство по поводу поездок в такую погоду. Владимир Склемин заметил, что зимы в этом году не было, и выразил сомнение в том, что летом будет лучше. Любовь Павловская пожаловалась на то, что в +27 приходилось работать, а теперь, когда можно было бы поехать на дачу, делать там нечего из-за погоды. Евгений Киселев напомнил о постоянной смене погоды и спросил, когда же эти «качели» наконец успокоятся.
Последствия снегопада в Москве и Подмосковье.
Деревья упали, повредив несколько авто.
Несколько автомобилей пострадали из-за сильного снегопадаФото: telegram-канал Baza.
Telegram-канал Baza сообщил, что упавшие из-за снега деревья повредили десятки автомобилей в Москве и Подмосковье. Точное количество пострадавших авто пока неизвестно, однако операционные службы уже «теряются» в подсчетах поступивших заявок. Кроме того, несколько деревьев упали на железнодорожные пути, нарушив график электричек.
Нарушено движение транспорта.
Об этом в своем telegram-канале также рассказывал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в Подмосковье все дороги завалены снегом, из-за чего было нарушено движение транспорта — почти все трамваи встали на месте. Он также иронично отметил, что сейчас на дворе 91 февраля.
На Савеловском направлении Московской железной дороги наблюдаются затруднения в движении поездов вследствие неблагоприятных погодных условий и поваленных деревьев. Об этом информирует официальный Telegram-канал МЖД. Для организации перевозки пассажиров на данном участке будут задействованы компенсационные автобусные маршруты.
Telegram-канал «Москва 24» пишет, что мощный майский снегопад бушевал всю ночь. Больше всего осадков выпало в Дмитрове, Сергиевом Посаде, Красногорске и Солнечногорске. В Клину из-за тяжелого снега падали деревья, а в Дмитрове жители столкнулись со снеговой грозой.
Люди остались без электричества.
В результате необычных погодных условий в ряде населенных пунктов Московской области произошло массовое отключение электроэнергии. Для ликвидации последствий непогоды привлечено более 200 аварийных бригад. Наиболее значительный ущерб отмечается в северных районах региона, где прошли сильные снегопады, сопровождаемые мокрым снегом, порывистым ветром и образованием наледи на линиях электропередачи. Кроме того, массовое падение деревьев привело к повреждению инфраструктуры.
По данным региональных властей, в настоящее время по области обесточены 237 линий электропередач и около 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло порядка 26 тысяч жителей. Особенно сложная ситуация наблюдается в Талдомском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах. Так, в Сергиевом Посаде без электроснабжения остаются 46 населенных пунктов, в Дмитровском округе — 47. В Талдоме основные трудности связаны с расчисткой дорог от поваленных деревьев и восстановлением работы линий электропередачи.
«Прямо сейчас более 200 аварийных бригад — это наши коммунальные службы вместе с МЧС — заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог (особенно сложно на рижском и савеловском направлении, сообщение осуществляется с задержками, запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров). Бригады Россетей, Мособлэнерго и специалисты аварийно-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения, как только это будет сделано, оперативно запустим котельные, которые остались без электричества. Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал губернатор Андрей Воробьев.
Прогноз погоды со 2 по 7 мая.
По данным прогноза GISMETEO.RU, 2 мая в Московской области были ожидаемы осадки в виде дождя с мокрым снегом, и температура воздуха около +8 градусов. Однако уже с 3 мая в регионе прогнозируется постепенное потепление, при этом дожди сохранятся. Исключением станет 6 мая: в этот день синоптики обещают переменную облачность без осадков и повышение температуры до +11 градусов.
Прогноз погоды в Московской области со 2 по 7 маяФото: GISMETEO.RU.