Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Дождь, кратковременный мокрый снег, порывистый ветер и не выше плюс 8 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью уходящего на восток циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный мокрый снег, дождь — выпадет еще 9 миллиметров осадков, который станет постепенно ослабевать, и закончится к 15 часам. Ветер северный, северо-западный 5−10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду», — рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что температура воздуха составит плюс 5 — плюс 8, что на 10 градусов ниже климатической нормы. Показания барометров будут расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.