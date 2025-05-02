Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на сегодня

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью уходящего на восток циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный мокрый снег, дождь — выпадет еще 9 миллиметров осадков, который станет постепенно ослабевать, и закончится к 15 часам. Ветер северный, северо-западный 5−10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду», — рассказал Тишковец.