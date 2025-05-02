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Ученые нашли новый вид грибов в нацпарке «Таганай»

На Таганае обнаружен новый вид грибов.

Источник: vk.com/fgby_np_taganay

Микростома вытянутая — так называется гриб-колокольчик из семейства Саркосцифовых, обнаруженный на древесном опаде на территории национального парка «Таганай». Ранее ученым такие грибы на хребте не встречались — этот вид стал 659-м по счету среди растущих в нацпарке.

Редкий, но приметный своей ярко-красной шляпкой гриб, созрев, превращается раскрытый тюльпан с волнистыми краями и пушком с наружной стороны. Его плодовые тела насчитывают всего 1 см в окружности — к ядовитым грибам микростома вытянутая не относится, но о ее съедобности также речи не идет, отмечают в нацпарке «Таганай».