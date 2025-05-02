Ученые нашли новый вид грибов в нацпарке «Таганай»

Редкий, но приметный своей ярко-красной шляпкой гриб, созрев, превращается раскрытый тюльпан с волнистыми краями и пушком с наружной стороны. Его плодовые тела насчитывают всего 1 см в окружности — к ядовитым грибам микростома вытянутая не относится, но о ее съедобности также речи не идет, отмечают в нацпарке «Таганай».