Юрист Хаминский: Семья Ротару должна заплатить за продажу квартиры в Москве

О том, что София Ротару переписала свою квартиру в Москве на сына, стало известно в ноябре 2024 года. Позже эту квартиру сняли с продажи. Несмотря на то, что объект активно просматривало множество потенциальных покупателей, никто так и не захотел его приобрести.