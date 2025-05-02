Юрист Хаминский: Семья Ротару должна заплатить за продажу квартиры в Москве

Народная артистка России София Ротару продала в Москве трехкомнатную квартиру за 65 миллионов рублей. Осуществить сделку удалось только после того, как жилье было оформлено на ее сына Руслана Евдокимова. Однако теперь певице, вероятно, предстоит уплатить значительный налог, сообщил налоговый юрист Александр Хаминский.
— (Поскольку) продавцом выступил Руслан, в этом случае ситуация сложится иначе. Он может применить налоговый вычет в размере одного миллиона рублей, а затем придется применить ставку 13 процентов для дохода до 2,4 миллиона рублей и 15 процентов — к доходу выше 2,4 миллиона рублей. В итоге сумма платежа составит 9,552 миллиона рублей, — сказал Хаминский.
Эксперт пояснил, что подобной ситуации можно было бы избежать, если бы квартира оставалась оформленной на саму Ротару. Также юрист предположил, что семья артистки могла использовать определенную уловку при оформлении сделки.
По словам Хаминского, не исключено, что квартира была формально продана сыну певицы за те же 65 миллионов рублей, а уже затем он перепродал ее реальному покупателю. В случае подтверждения подобной схемы законность сделки могут проверить налоговые и правоохранительные органы, передает Life.ru.
О том, что София Ротару переписала свою квартиру в Москве на сына, стало известно в ноябре 2024 года. Позже эту квартиру сняли с продажи. Несмотря на то, что объект активно просматривало множество потенциальных покупателей, никто так и не захотел его приобрести.