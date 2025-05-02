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USA Today: Кошка выжила после падения с высоты 120 метров, ее хозяева погибли

У пушистого обнаружено несколько переломов.

Источник: Комсомольская правда

В штате Юта, США, кошке удалось выжить после падения со 120-метровой высоты, а вот ее предполагаемые хозяева погибли. Об инциденте сообщает издания USA Today со ссылкой на зоозащитную организацию Best Friends.

Установлено, что мужчина и женщина упали со смотровой площадки каньона Брайс. При обнаружении тел, кошку нашли рядом с погибшими хозяевами. Она была в переноске.

«Примечательно, что у кошки сломана пара ребер и выбиты кончики двух клыков, но анализы крови оказались в норме. Она самостоятельно ест и пьет», — подчеркнул сотрудник приюта Джуд Баттиста.

Ветеринарам удалось выяснить, что животному около 12 лет. Они даже дали ей новое имя: Мираж.

Как KP.RU писал ранее, трагедия на швейцарском курорте унесла жизнь известного датского бизнесмена Майкла Халбая. 64-летний вице-председатель компании Kirkbi, связанной с брендом Lego, погиб во время катания на лыжах. Несчастный случай произошел в Вербье, в кантоне Вале.