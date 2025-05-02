Милонов призвал запретить в России продажу одноразовых мангалов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу одноразовых мангалов, которые туристы используют для приготовления еды на открытом воздухе. С соответствующей инициативой он обратился к главе Минприроды России Александру Козлову.
По словам парламентария, многие отдыхающие оставляют после себя мусор, причиняя ущерб окружающей среде. Наибольшую часть отходов, по его мнению, составляют дешевые одноразовые мангалы, которые особенно вредят природе.
— Прошу Вас поспособствовать искоренению и дальнейшему вытеснению из свободной продажи одноразовых мангалов и иных одноразовых приспособлений для туристического приготовления пищи на открытом воздухе, — говорится в тексте обращения.
Милонов считает, что гражданам стоит перейти на многоразовые устройства для приготовления пищи, так как они более экологичны и не способствуют загрязнению природных территорий, передает RT.
Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке мангала. Для пикника идеальным вариантом станет переносной складной мангал, поскольку он удобен в транспортировке и хранении. Для дачи же лучше подойдет стационарная модель, которая может быть дополнена печкой, насадками для казана или грилем.