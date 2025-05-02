Милонов призвал запретить в России продажу одноразовых мангалов

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке мангала. Для пикника идеальным вариантом станет переносной складной мангал, поскольку он удобен в транспортировке и хранении. Для дачи же лучше подойдет стационарная модель, которая может быть дополнена печкой, насадками для казана или грилем.