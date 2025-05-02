Депутат Милонов призвал запретить продажу одноразовых мангалов

Милонов отметил, что наплыв туристов наносит природе колоссальный ущерб. По его словам, многие отдыхающие оставляют после себя кучи мусора, включая неразлагаемые отходы, что особенно вредит экосистемам прибрежных территорий. Он подчеркнул, что дешёвые одноразовые мангалы, доступные в каждом магазине у дороги, составляют значительную часть сезонного мусора. Депутат пояснил, что такие изделия, стоящие всего 200−300 рублей, чаще всего выбрасываются после одного использования, так как их проще выкинуть, чем использовать повторно.