В Омске обновят подземные переходы у цирка и у остановки «Турист»

Также уже готова смета на ремонт подземного перехода у торгового центра «Омский» (пересечение улиц Интернациональной и Герцена). Кроме того, планируется продолжить ремонт перехода у остановки «Агрегатный завод» на улице Герцена — в прошлом году там уже обновили два выхода, сейчас готова смета на оставшуюся часть (13,7 млн рублей).