В Омске обновят подземные переходы у цирка и у остановки «Турист»

В Омске заметно активизировались работы по ремонту подземных пешеходных переходов. Эти объекты находятся в ведении БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», которое отвечает в общей сложности за 42 городских сооружения, включая мосты, путепроводы и подпорные стены.
Как сообщил директор учреждения Владимир Рудковский «Коммерческим вестям», в этом году на ремонт входных групп трёх подземных переходов из городского бюджета выделено 50 млн рублей. Речь идёт о переходах:
на пересечении улиц Интернациональной и Красный Путь (у кинотеатра «Маяковский»); на Ленина — Лермонтова; на Лермонтова — проспекте Маркса.
Работы на всех трёх объектах идут с опережением графика. Завершение ремонта перехода у кинотеатра «Маяковский» запланировано до 1 августа, на Ленина — Лермонтова — до 20 июля, а на Лермонтова — пр. Маркса — до 1 июля.
«Речь идёт не о капитальном ремонте, а о текущем. В него войдут работы по демонтажу старого основания, бетонированию, усилению лестниц, облицовке стен. На ступени уложим нескользкий термообработанный гранит, с одной стороны сделаем противоскользящие коврики. Также в переходах появятся новые перила — в хроме», — пояснил Владимир Рудковский.
От старой мраморной облицовки, которая массово отваливается со стен, решили отказаться. Стены очищают до основы, укрепляют металлической сеткой и заливают новым слоем, после чего выполняется облицовка гранитной плиткой. Это, по словам Рудковского, продлит срок службы входных групп.
Также уже готова смета на ремонт подземного перехода у торгового центра «Омский» (пересечение улиц Интернациональной и Герцена). Кроме того, планируется продолжить ремонт перехода у остановки «Агрегатный завод» на улице Герцена — в прошлом году там уже обновили два выхода, сейчас готова смета на оставшуюся часть (13,7 млн рублей).
В числе следующих объектов — переходы у остановки «Турист» (Гагарина — К. Либкнехта) и у цирка. По ним пока не утверждены сметы.