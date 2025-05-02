Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Выход в финал первой ракетке мира обеспечила победа в полуфинальном матче над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Белоруска победила украинку со счетом 6:3, 7:5.
И уже известно, что в финальном состязании турнира против Арины Соболенко на корт выйдет американка Кори Гауфф, победившая ранее польскую соперницу Игу Швентек с разгромным счетом 6:1, 6:1.
К слову, это уже четвертый раз, когда белорусская теннисистка будет играть в финале турнира WTA-1000 в Мадриде.
Финал турнира, призовой фонд которого составляет 7,8 миллиона евро, состоится в субботу, 3 мая. Выигрыш в турнире принесет его победительнице 985 тысяч евро, а также добавит 1000 рейтинговых очков.
А вот, что произошло после скандальной победы белоруски Арины Соболенко над украинкой Костюк в Мадриде.