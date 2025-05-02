Депутат Милонов призвал убрать одноразовые мангалы из-за вреда окружающей среде

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы и иные подобные им приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе. По его мнению, они могут обернуться для природы настоящей катастрофой. С обращением на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова ознакомились RT.
«Многие нерадивые граждане оставляют после себя горы мусора, неразлагаемых отходов и наносят серьезный ущерб экосистемам прибрежных зон. Надо признаться, что дешевые одноразовые мангалы, продающиеся в каждом придорожном магазине, составляют львиную долю сезонного мусора», — считает спикер.
Милонов подчеркнул, что мангал, который в среднем стоит около 200−300 рублей, проще выкинуть после первого приготовления шашлыка, чем использовать повторно. По его мнению, одноразовые приспособления для приготовления пищи на воздухе вытесняют из продажи многоразовые товары, не наносящие вред природе.
Парламентарий также предложил обязать власти оборудовать специальные площадки для проведения пикников там, где спрос на подобный отдых выше всего. Милонов подчеркнул, что в таких зонах обязательно должны быть мангалы, столы и мусорные контейнеры.
Как KP.RU писал ранее, в мае россияне будут работать 18 дней и отдыхать 13. На майские праздники запланировано два блока выходных по четыре дня подряд. Первый блок включает 1−4 мая, второй блок — 8−11 мая.
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