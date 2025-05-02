Депутат Милонов призвал убрать одноразовые мангалы из-за вреда окружающей среде

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать из продажи одноразовые мангалы и иные подобные им приспособления для приготовления пищи на открытом воздухе. По его мнению, они могут обернуться для природы настоящей катастрофой. С обращением на имя главы Минприроды РФ Александра Козлова ознакомились RT.