В дептрансе Москвы сообщили о возможных задержках транспорта из-за погоды

В Москве возможны задержки в движении наземного транспорта из-за ухудшения погодных условий. Как сообщили в официальном Telegram-канале столичного Дептранса, некоторые маршруты могут быть временно скорректированы в оперативном порядке.
По данным Росгидромета, в ночь на 2 мая 2025 года в Москве ожидается понижение температуры до 0−2 градусов, а днём воздух прогреется лишь до 7−9. Синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками, местами сильными — возможны дожди и мокрый снег. В отдельных районах города ожидается налипание мокрого снега. Днём сохранится облачность с прояснениями и незначительными, местами умеренными дождями.
Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5−10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Опасных метеоявлений не прогнозируется, однако в числе неблагоприятных условий названы ночные осадки с вероятностью налипания снега и усиление ветра.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, надолго ли задержится в Москве майская зима.