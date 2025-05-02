В дептрансе Москвы сообщили о возможных задержках транспорта из-за погоды

По данным Росгидромета, в ночь на 2 мая 2025 года в Москве ожидается понижение температуры до 0−2 градусов, а днём воздух прогреется лишь до 7−9. Синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками, местами сильными — возможны дожди и мокрый снег. В отдельных районах города ожидается налипание мокрого снега. Днём сохранится облачность с прояснениями и незначительными, местами умеренными дождями.