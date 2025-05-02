Белый дом: К восстановлению Украины не допустят фирмы и лиц, связанных с ВПК РФ

1 мая США и Украина заключили соглашение о доступе Вашингтона к доходам от продажи украинских природных ресурсов. Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что в рамках этого соглашения будет создан Инвестиционный фонд восстановления Украины, который привлечет глобальные инвестиции в страну. Она отметила, что Киев сохранит полную власть и контроль над своими ресурсами, а управление фондом будет осуществляться на равных условиях.