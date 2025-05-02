Белый дом: К восстановлению Украины не допустят фирмы и лиц, связанных с ВПК РФ

Белый дом заявил, что новое партнерство США и Украины по восстановлению страны после конфликта исключает участие государств, компаний и физических лиц, которые, как утверждается, имеют связь с российским военно-промышленным комплексом.
— Никакое государство, компания или лицо, финансировавшее или снабжавшее российскую военную машину, не сможет получить выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых средствами фонда, — говорится в заявлении, обнародованном американской администрацией.
Соглашение о создании совместного инвестиционного фонда было подписано 30 апреля. Документ предусматривает сотрудничество между США и Украиной в таких областях, как природные ресурсы, энергетика и инфраструктура.
Фонд будет находиться под совместным управлением, при этом каждая сторона получит равное представительство в руководящих органах, передает РИА Новости.
1 мая США и Украина заключили соглашение о доступе Вашингтона к доходам от продажи украинских природных ресурсов. Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что в рамках этого соглашения будет создан Инвестиционный фонд восстановления Украины, который привлечет глобальные инвестиции в страну. Она отметила, что Киев сохранит полную власть и контроль над своими ресурсами, а управление фондом будет осуществляться на равных условиях.