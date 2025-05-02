В Госдуме предложили ввести выплаты и льготы для новой категории россиян

«Предлагаем установить перечень мер поддержки для бывших несовершеннолетних узников, не имеющих статуса инвалида, равнозначный награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда” и “Житель осажденного Севастополя”», — заявил Кошелев. Его слова приводит официальный telegram-канал партии. Он отметил, что сейчас меры соцподдержки предоставляются только тем, кто оформил инвалидность из-за увечий или заболеваний, полученных в заключении. Депутат также напомнил, что в концлагерях гитлеровцев содержались 18 миллионов человек, из которых каждый пятый был ребенком. Несмотря на то что эти граждане считаются участниками Великой Отечественной войны, не все имеют статус ветерана.