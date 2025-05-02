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Проложено 25% путей: как выглядит линия LRT в Астане с высоты (фото)

В компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Источник: instagram.com/cts_kz

Как рассказали в CTS, на 2 мая проложено 5,6 км из плановых 22,4 км двухпутной линии. На объект доставлена специализированная техника: маневровый тягач, рельсовый экскаватор, бетоносмеситель с насосом, консольный кран и платформы.

«При строительстве применяется инновационная система рельсового крепления DTVII2−1, снижающая уровень шума и вибраций. Преимущества системы — снижение шума до 5−10 дБ, высокая износостойкость и адаптивность к различным условиям», — проинформировали в компании.

Отмечается, что в прошлом году на участке эстакады между станциями № 116 и № 117 были проложены первые 500 метров пути.

«Этот тестовый этап укладки железнодорожного пути позволил изучить влияние зимний погодных условий на состояние верхнего строения пути легкорельсового транспорта», — добавили в CTS.