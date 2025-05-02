Проложено 25% путей: как выглядит линия LRT в Астане с высоты (фото)

Как рассказали в CTS, на 2 мая проложено 5,6 км из плановых 22,4 км двухпутной линии. На объект доставлена специализированная техника: маневровый тягач, рельсовый экскаватор, бетоносмеситель с насосом, консольный кран и платформы.
«При строительстве применяется инновационная система рельсового крепления DTVII2−1, снижающая уровень шума и вибраций. Преимущества системы — снижение шума до 5−10 дБ, высокая износостойкость и адаптивность к различным условиям», — проинформировали в компании.
Отмечается, что в прошлом году на участке эстакады между станциями № 116 и № 117 были проложены первые 500 метров пути.
«Этот тестовый этап укладки железнодорожного пути позволил изучить влияние зимний погодных условий на состояние верхнего строения пути легкорельсового транспорта», — добавили в CTS.