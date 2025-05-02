Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте сплавов на Большом Инзере в Башкирии ликвидировали завал деревьев

Спасатели ликвидировали завал деревьев на реке Большой Инзер в районе села Карталинская запань Белорецкого района, который образовался в результате схода оползня. Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям

Препятствие образовалось на популярном водном туристическом маршруте и представляло большую опасность для любителей сплавов.

Получив информацию от очевидцев, спасатели прибыли на место на катамаране и расчистили русло реки.