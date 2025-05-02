На месте сплавов на Большом Инзере в Башкирии ликвидировали завал деревьев

Препятствие образовалось на популярном водном туристическом маршруте и представляло большую опасность для любителей сплавов.
Получив информацию от очевидцев, спасатели прибыли на место на катамаране и расчистили русло реки.
Спасатели ликвидировали завал деревьев на реке Большой Инзер в районе села Карталинская запань Белорецкого района, который образовался в результате схода оползня. Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Препятствие образовалось на популярном водном туристическом маршруте и представляло большую опасность для любителей сплавов.
Получив информацию от очевидцев, спасатели прибыли на место на катамаране и расчистили русло реки.