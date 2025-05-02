Юрист Гусятников: после майских праздников пройдет перерасчет услуг ЖКХ

Для оформления перерасчета необходимо обратиться в управляющую организацию и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие об отсутствии человека дома. В качестве доказательств принимаются билеты с датами отъезда и возвращения, а также подтверждения бронирования гостиницы. Однако эксперт отметил, что перерасчет распространяется только на те коммунальные услуги, оплата которых не осуществляется по индивидуальным приборам учета. К примеру, если в квартире установлены счетчики воды, перерасчет не производится, так как оплата начисляется исключительно по фактическому потреблению. В то же время, например, за вывоз мусора размер платежа можно уменьшить.