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Юрист Гусятников: после майских праздников пройдет перерасчет услуг ЖКХ

После майских праздников многие россияне смогут сделать перерасчет услуг ЖКХ, однако только тех, оплата которых не производится по счетчикам. В частности, обратиться за ним могут те, кто в указанный срок отсутствовал дома. Об этом сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Россияне могут сделать перерасчет квитанции по вывозу мусора, заявил Гусятников.

После майских праздников многие россияне смогут сделать перерасчет услуг ЖКХ, однако только тех, оплата которых не производится по счетчикам. В частности, обратиться за ним могут те, кто в указанный срок отсутствовал дома. Об этом сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссиянам рассказали, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

«Если вы отсутствуете какое-то время в квартире или жилом доме, то за этот период можно сделать перерасчет и сэкономить на платежах за ЖКУ. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора», — заявил Гусятников для Life.

Для оформления перерасчета необходимо обратиться в управляющую организацию и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие об отсутствии человека дома. В качестве доказательств принимаются билеты с датами отъезда и возвращения, а также подтверждения бронирования гостиницы. Однако эксперт отметил, что перерасчет распространяется только на те коммунальные услуги, оплата которых не осуществляется по индивидуальным приборам учета. К примеру, если в квартире установлены счетчики воды, перерасчет не производится, так как оплата начисляется исключительно по фактическому потреблению. В то же время, например, за вывоз мусора размер платежа можно уменьшить.

Подать заявление и необходимые документы для перерасчета разрешается в течение 30 дней после возвращения в квартиру. Спустя месяц после обращения управляющая компания произведет перерасчет, уточнил Петр Гусятников. При этом необходимо предварительно оплатить выставленные счета за ЖКХ, поскольку в случае неоплаты будут начисляться пени.

Снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно и за счет оформления субсидий, льгот и установки счетчиков. Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь сообщил, что право на получение субсидии возникает, когда расходы на услуги ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи. Льготы же могут получить семьи с тремя и более детьми, ветераны и люди с инвалидностью.