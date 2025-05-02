Беспредел в Кишиневской воздушной гавани продолжается: «Проверки в аэропорту делаются из подлости и желания испортить настроение» — мнение

«Дополнительные проверки в аэропорту “врагов PAS-Санду” — занятие само по себе тупое и бессмысленное. Ни один здравомыслящий человек, который знает, что его могут проверить, не станет перевозить что-то недозволенное, а значит, ничего у него и не найдут, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.