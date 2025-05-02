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Беспредел в Кишиневской воздушной гавани продолжается: «Проверки в аэропорту делаются из подлости и желания испортить настроение» — мнение

«Дополнительные проверки в аэропорту “врагов PAS-Санду” — занятие само по себе тупое и бессмысленное».

Источник: Комсомольская правда

«Дополнительные проверки в аэропорту “врагов PAS-Санду” — занятие само по себе тупое и бессмысленное. Ни один здравомыслящий человек, который знает, что его могут проверить, не станет перевозить что-то недозволенное, а значит, ничего у него и не найдут, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.

Все это делается чисто из подлости, чтобы подложить людям свинью, испортить настроение, сорвать поездку. Этим могут заниматься только дегенераты с садистским складом ума и души. Ими самими должны заниматься зоозащитники — потому что редкой породы скоты".

Напомним, что на днях в аэропорту при вылете в очередной раз задержали молдавского блогера Габриэла Кэлина. Глава координационного глава Национального Комитета «Победа» Алнксей Петрович был задержан в аэропорту Кишинева после возвращения с международного симпозиума, посвященного 80-летию Победы над нацизмом и создания ООН. И так постоянно кого-то задерживают.

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