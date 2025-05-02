ТАСС: В Курской области осталось до взвода солдат ВСУ, они разрознены

30 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что некоторые украинские солдаты по-прежнему находятся в Курской области. По его словам, военнослужащие не могут эвакуироваться, поскольку они разделены на группы численностью два-три человека, которые находятся в перелесках в полной изоляции. Глава государства отметил, что некоторых плененных украинских солдат отправляют с предложением сложить оружие «назад, туда, где сидят их сослуживцы».