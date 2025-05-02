ТАСС: В Курской области осталось до взвода солдат ВСУ, они разрознены

В приграничных районах Курской области украинские военные продолжают оказывать лишь очаговое сопротивление, сообщил журналистам командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас. По его словам, общая численность украинских сил в этом районе не превышает одного взвода — около 45 человек, при этом они действуют разрозненно.
Командир отметил, что речь идет о мелких очагах сопротивления, которые не воспринимаются российскими военными как серьезная угроза. Он подчеркнул, что действия подразделений ведутся по плану.
Баркас пояснил, что операция включает поэтапное выявление противника, нанесение огневого удара, последующую доразведку, повторные удары и зачистку блиндажей, позиций и других объектов.
— Противника осталось порядка до взвода. Где-то они по лесу, можно так сказать, ходят, непонятно, чем занимаются, — рассказал ТАСС Баркас.
30 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что некоторые украинские солдаты по-прежнему находятся в Курской области. По его словам, военнослужащие не могут эвакуироваться, поскольку они разделены на группы численностью два-три человека, которые находятся в перелесках в полной изоляции. Глава государства отметил, что некоторых плененных украинских солдат отправляют с предложением сложить оружие «назад, туда, где сидят их сослуживцы».