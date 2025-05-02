Самарцы массово отправляются за Волгу

В Самаре с наступлением майских праздников местные жители выбрали себе места для отдыха. Многие горожане планируют отправиться за Волгу.
Городской блогер Евгений Щекин в своих социальных сетях показал длинную очередь на речном вокзале. Самарцы ждали отправления до другого берега Волги ранним утром в пятницу, 2 мая.
Напомним, многим горожанам пришлось поменять свои планы из-за резкого похолодания и изменения погоды. 2 мая утром и днем в Самарской области объявлен желтый уровень опасности, ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15−18 метров в секунду. Днем температура воздуха от +15 до +20 градусов.