Самарцы массово отправляются за Волгу

Напомним, многим горожанам пришлось поменять свои планы из-за резкого похолодания и изменения погоды. 2 мая утром и днем в Самарской области объявлен желтый уровень опасности, ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15−18 метров в секунду. Днем температура воздуха от +15 до +20 градусов.