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Самарцы массово отправляются за Волгу

Жители Самары выстроились в длинную очередь на речном вокзале.

Источник: ЕЩЕ Самара

В Самаре с наступлением майских праздников местные жители выбрали себе места для отдыха. Многие горожане планируют отправиться за Волгу.

Городской блогер Евгений Щекин в своих социальных сетях показал длинную очередь на речном вокзале. Самарцы ждали отправления до другого берега Волги ранним утром в пятницу, 2 мая.

Напомним, многим горожанам пришлось поменять свои планы из-за резкого похолодания и изменения погоды. 2 мая утром и днем в Самарской области объявлен желтый уровень опасности, ожидается усиление ветра, порывы которого достигнут 15−18 метров в секунду. Днем температура воздуха от +15 до +20 градусов.