В Уфу прибыли новые теплоходы

Также сегодня ожидается прибытие к берегу Белой в Уфе еще одного судна — «Россия». Первый и второй теплоходы отчалят 2 мая, в 20.00 и 21.00, третий — в 21.00 3 мая. Также 3 мая с 11.00 до 21.00 у Монумента Дружбы в Уфе простоит теплоход «Н. А. Некрасов».
Напомним, накануне к Монументу Дружбы в башкирской столице причалил четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин». Судно, которое следует по маршруту Нижний Новгород — Уфа — Нижний Новгород, пробудет в Уфе до сегодняшнего дня, до 20.00. Следующую остановку в Уфе он сделает с 11.00 12 мая по 20.00 13 мая.
5 мая с 16.30 до 21.00 6 мая в Уфе пробудет судно «Павел Бажов», с 20.00 6 мая до 22.00 7 мая — «Антон Чехов».
9 мая с 11.00 до 21.00 в городе будет гостить теплоход «Русь Великая», с 12.00 14 мая по 21.00 15 мая — «Василий Суриков». 16 мая ожидается стоянка двух теплоходов: с 11.00 до 23.00 — «Борис Полевой», с 12.00 до 16.00 — «Александр Свешников».
Следующие судна прибудут к причалу Монумента Дружбы уже в конце мая — начале июня: 26 мая с 10.00 до 24.00 — теплоход «Василий Чапаев»; 5 июня с 11.00 до 20.00 — «Павел Миронов»; с 14.00 20 июня до 17.00 21 июня — «Золотое кольцо».