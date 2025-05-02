В Уфу прибыли новые теплоходы

Также сегодня ожидается прибытие к берегу Белой в Уфе еще одного судна — «Россия». Первый и второй теплоходы отчалят 2 мая, в 20.00 и 21.00, третий — в 21.00 3 мая. Также 3 мая с 11.00 до 21.00 у Монумента Дружбы в Уфе простоит теплоход «Н. А. Некрасов».