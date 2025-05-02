На благоустройство по нацпроекту в Хабаровске претендует 20 территорий

— На сегодняшний день лидер голосования в Хабаровске — сквер по улице Калараша, который выбрали около 13 тысяч человек. Часть сквера уже благоустроена при строительстве торгового центра, возле которого он расположен. На оставшейся территории планируется сделать пешеходные дорожки и площадки для отдыха, наружное освещение, малые архитектурные формы и озеленение, — рассказали в ведомстве.