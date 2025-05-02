На благоустройство по нацпроекту в Хабаровске претендует 20 территорий

Жители Хабаровска могут выбрать одно из 20 пространств, которое будет благоустроено за счёт национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди них 17 скверов, площадь имени Максима Горького и пешеходная улица от торгового центра «НК-Сити» до «Платинум Арены».
По информации пресс-службы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, всего по краю в голосовании за благоустройство участвуют 225 территорий в 53 муниципальных образованиях. С начала «народных выборов» своё мнение выразили уже больше 40 тысяч жителей субъекта, больше половины из которых — хабаровчане.
— На сегодняшний день лидер голосования в Хабаровске — сквер по улице Калараша, который выбрали около 13 тысяч человек. Часть сквера уже благоустроена при строительстве торгового центра, возле которого он расположен. На оставшейся территории планируется сделать пешеходные дорожки и площадки для отдыха, наружное освещение, малые архитектурные формы и озеленение, — рассказали в ведомстве.
Ознакомиться с полным списком общественных пространств, которые участвуют во Всероссийском голосовании за выбор объектов по благоустройству, можно на официальной платформе za.gorodsreda.gosuslugi.ru. Напомним, что помощь местным жителям оказывают волонтёры — в Хабаровске они работают в крупных торговых центрах по вторникам и четвергам с 16:00 до 20:00.