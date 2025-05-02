На 173 рубля больше. В Беларуси с 1 мая подняли пособие на погребение

Исходя из официальных данных Белстата, в марте 2025 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2601,8 рубля (в феврале было 2428,1 рубля). Учитывая, что разница составляет 173,7 рубля, именно на эту сумму и выросло пособие на погребение. Проще говоря, в мае оно будет равно 2601,8 рублям.
Кто имеет право на получение пособия?
Получить государственное пособие могут те, кто взял на себя организацию похорон следующих категорий белорусов:
граждан, за которых вносились обязательные страховые взносы в ФСЗН; пенсионеров; зарегистрированных безработных; несовершеннолетних или тех, кто учился на дневной форме получения образования.
Как получить пособие?
Для того, чтобы получить выплату, нужно обратиться в соответствующие органы с необходимым пакетом документов, включающим свидетельство о смерти и другие подтверждающие справки. Конкретный перечень можно уточнить в органах социальной защиты населения по месту жительства.