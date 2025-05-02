На 173 рубля больше. В Беларуси с 1 мая подняли пособие на погребение

С 1 мая в Беларуси выросло пособие для тех, кто потерял своих близких. Сумма, которую государство может выделить на организацию похорон, захоронение или кремацию, стала больше на 173,7 рубля. Напомним, размер данного пособия пересматривается каждые 30 дней и зависит от средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц.