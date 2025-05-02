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На 173 рубля больше. В Беларуси с 1 мая подняли пособие на погребение

С 1 мая в Беларуси выросло пособие для тех, кто потерял своих близких. Сумма, которую государство может выделить на организацию похорон, захоронение или кремацию, стала больше на 173,7 рубля. Напомним, размер данного пособия пересматривается каждые 30 дней и зависит от средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц.

Источник: Смартпресс

Исходя из официальных данных Белстата, в марте 2025 года номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси составила 2601,8 рубля (в феврале было 2428,1 рубля). Учитывая, что разница составляет 173,7 рубля, именно на эту сумму и выросло пособие на погребение. Проще говоря, в мае оно будет равно 2601,8 рублям.

Кто имеет право на получение пособия?

Получить государственное пособие могут те, кто взял на себя организацию похорон следующих категорий белорусов:

граждан, за которых вносились обязательные страховые взносы в ФСЗН; пенсионеров; зарегистрированных безработных; несовершеннолетних или тех, кто учился на дневной форме получения образования.

Как получить пособие?

Для того, чтобы получить выплату, нужно обратиться в соответствующие органы с необходимым пакетом документов, включающим свидетельство о смерти и другие подтверждающие справки. Конкретный перечень можно уточнить в органах социальной защиты населения по месту жительства.