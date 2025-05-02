Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Вирусы сдают позиции: в донском регионе снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает улучшаться. За последнюю неделю уровень заболеваемости в Ростове-на-Дону оказался на 16,8% ниже эпидемического порога.

Сегодня среди заболевших преобладают взрослые — более 50% случаев. В целом в Ростовской области заболеваемость ниже эпидпорога почти на 51%. Положительная динамика наблюдается во всех возрастных группах.

Сейчас у пациентов чаще всего выявляют риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Подпишись на нас в Telegram.