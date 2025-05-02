В Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает улучшаться. За последнюю неделю уровень заболеваемости в Ростове-на-Дону оказался на 16,8% ниже эпидемического порога.
Сегодня среди заболевших преобладают взрослые — более 50% случаев. В целом в Ростовской области заболеваемость ниже эпидпорога почти на 51%. Положительная динамика наблюдается во всех возрастных группах.
Сейчас у пациентов чаще всего выявляют риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.
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