Пермяки могут выбрать новые названия для остановок

Так, новое название требуется остановке «Кинотеатр “Темп”» на улице Маяковского в Дзержинском районе. Переименовать ее предлагается, поскольку прежнее название утратило актуальность. Пермяки могут выбрать в онлайн-опросе наиболее подходящее название. Среди вариантов — «Улица Красина», «Улица Ударника», «Библиотека № 11». Можно выбрать несколько вариантов или же предложить свой.
В Мотовилихе хотят поменять название остановки «По требованию (улица Целинная)», расположенной на одноименной улице, чтобы исключить слова «по требованию» и популяризовать актуальный топоним. Горожане могут выбрать один или несколько вариантов из предложенных — «Лазурный», «Улица 1-я Новгородская», «Кузнецкий» — или предложить свой вариант.
Проголосовать можно до 11 мая на портале «Госуслуги» или на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».