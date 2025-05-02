Пермяки могут выбрать новые названия для остановок

Так, новое название требуется остановке «Кинотеатр “Темп”» на улице Маяковского в Дзержинском районе. Переименовать ее предлагается, поскольку прежнее название утратило актуальность. Пермяки могут выбрать в онлайн-опросе наиболее подходящее название. Среди вариантов — «Улица Красина», «Улица Ударника», «Библиотека № 11». Можно выбрать несколько вариантов или же предложить свой.