В Сочи спасли туристку из Челябинска, заблудившуюся в Агурском ущелье

Спасатели помогли туристке из Челябинска, которая заблудилась в Агурском ущелье в Сочи. Девушка продумала маршрут, но свернула не туда, и потерялась в скалах. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
22-летняя туристка вышла на маршрут со стороны Мацесты, поднялась к Орлиным скалам, а затем планировала спуститься к Агурским водопадам и выйти через Кавказский аул. Однако свернула не туда в районе слияния рек Агуры и Агурчик. К одному из водопадов вышла уже затемно. Девушка поняла, что выбраться сама из ущелья не сможет, и позвонила в экстренные службы.
«Спасатели обнаружили туристку в районе среднего водопада, неподалеку от разрушенного моста. Сотрудники ЮРПСО вывели девушку из горно-лесной местности и на внедорожнике МЧС вывезли в городскую черту», — говорится в сообщении.