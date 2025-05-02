В Сочи спасли туристку из Челябинска, заблудившуюся в Агурском ущелье

22-летняя туристка вышла на маршрут со стороны Мацесты, поднялась к Орлиным скалам, а затем планировала спуститься к Агурским водопадам и выйти через Кавказский аул. Однако свернула не туда в районе слияния рек Агуры и Агурчик. К одному из водопадов вышла уже затемно. Девушка поняла, что выбраться сама из ущелья не сможет, и позвонила в экстренные службы.