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Юрий Трутнев рассказал, как проводит свой отпуск

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая, ФедералПресс. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал журналистам, как проводит свой отпуск. Вице-премьер объявил старт приема заявок на конкурс «Дальний Восток — земля приключений».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Я лично никогда не проводил свой отпуск без путешествия. Обычно выезжаю вместе с семьей, и уезжаю я как раз в какой-нибудь лес», — рассказал Юрий Трутнев, его слова приводит пресс-служба полпредства.

Он добавил, что члены его семьи подготовлены к такому отдыху и к путешествиям. Они с удовольствием именно так проводят отпуска.

С 1 мая стартовал прием заявок на третий сезон конкурса «Дальний Восток — земля приключений». Участники должны показать свои короткометражки о путешествиях по Дальнему Востоку или Арктике. Победитель получит 3 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что на Дальнем Востоке планируют запустить круизный туризм. Предполагается, что лайнеры будут курсировать у берегов Приморья, Хабаровского края и Сахалина.