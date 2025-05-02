Юрий Трутнев рассказал, как проводит свой отпуск

«Я лично никогда не проводил свой отпуск без путешествия. Обычно выезжаю вместе с семьей, и уезжаю я как раз в какой-нибудь лес», — рассказал Юрий Трутнев, его слова приводит пресс-служба полпредства.
Он добавил, что члены его семьи подготовлены к такому отдыху и к путешествиям. Они с удовольствием именно так проводят отпуска.
С 1 мая стартовал прием заявок на третий сезон конкурса «Дальний Восток — земля приключений». Участники должны показать свои короткометражки о путешествиях по Дальнему Востоку или Арктике. Победитель получит 3 млн рублей.
Ранее стало известно о том, что на Дальнем Востоке планируют запустить круизный туризм. Предполагается, что лайнеры будут курсировать у берегов Приморья, Хабаровского края и Сахалина.