Разработана модель для изучения ударных волн в атмосфере Марса

По данным пресс-службы, ученые СПбГУ изучили ударные волны в неравновесном CO и на основании результатов исследования создали математическую модель, которая позволяет детально анализировать структуру ударных волн в углекислом газе и его смесях с инертными газами. Для численного решения разработан собственный код. Таким образом, весь процесс — от теоретического обоснования до расчетов — выполняется самостоятельно, без использования готовых решений.