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«Сильный ветер, град и возможны торнадо». Синоптики сказали о непогоде в соседних Польше, Литве и Беларуси

Синоптики предупредили о граде и торнадо в соседних Польше, Литве и Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

На территории соседних Польши и Литвы, а также в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за града и вероятности торнадо. Об этом написал тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, европейский метеосайт по прогнозированию штормов ESTOFEX на пятницу, 2 мая, вынесет предупреждение из-за непогоды. По данным группы европейских метеорологов, в некоторых районах Германии, Польши, а также в южной части Литвы и на крайнем западе Беларуси будет сильный ветер. Объявлен первый уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре и крупном граде.

— Нельзя исключать вероятность возникновения торнадо, — проинформировали синоптики.

Тем временем в Белгидромете сказали, что 2 мая по стране вероятна небольшая облачность и, в основном, без осадков. Ветер будет переменных направлений умеренный, но местами по западу, как отмечалось выше, он будет порывистым. Днем будет +13 градусов по востоку страны, а по западу республики воздух прогреется и до +22.

А до этого Белгидромет сказал о погоде в мае 2025 года в Беларуси: «Не исключен возврат к холодам, заморозки».

Ранее ученые также назвали даты магнитных бурь в мае 2025 года — что ждать белорусам.

Еще белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Мадриде.