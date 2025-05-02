«Сильный ветер, град и возможны торнадо». Синоптики сказали о непогоде в соседних Польше, Литве и Беларуси

Тем временем в Белгидромете сказали, что 2 мая по стране вероятна небольшая облачность и, в основном, без осадков. Ветер будет переменных направлений умеренный, но местами по западу, как отмечалось выше, он будет порывистым. Днем будет +13 градусов по востоку страны, а по западу республики воздух прогреется и до +22.