Вторая волна паводка ожидается в Красноярском крае: какие районы затопит

В ведомстве пояснили, что в низинах не исключены переполнение прудов и накопителей, а также размывы дорог и дамб. Возможно достижение опасного уровня реки Енисей вблизи села Ворогово. В зоне риска не только столица Красноярского края, но и город Железногорск. Кроме того, под угрозой затопления южные районы края, такие как Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Краснотуранский, Идринский, Курагинский и Новоселовский.