Вторая волна паводка ожидается в Красноярском крае: какие районы затопит

«В мае и июне сохраняется риск затопления пониженных участков, когда начнется активное таяние снегов в горах, откуда берут свое начало многие крупные притоки Енисея», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что в низинах не исключены переполнение прудов и накопителей, а также размывы дорог и дамб. Возможно достижение опасного уровня реки Енисей вблизи села Ворогово. В зоне риска не только столица Красноярского края, но и город Железногорск. Кроме того, под угрозой затопления южные районы края, такие как Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Краснотуранский, Идринский, Курагинский и Новоселовский.
Подъем уровня воды вероятен в Березовском, Боготольском, Емельяновском, Ермаковском, Краснотуранском, Курагинском, а также Манском, Каратузском, Новоселовском, Партизанском и других районах края. Жителям тех населенных пунктов, которые находятся в зоне риска, спасатели советуют приготовиться к возможной экстренной эвакуации.
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