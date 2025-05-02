Бывший сенатор назвала главный тезис нового гимна Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Новый гимн Крыма должен содержать главный тезис, что полуостров является неотъемлемой частью России, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
Ранее в республике объявили конкурс на новый гимн и создали конкурсную комиссию. Позже Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником ими написан новый вариант гимна, который будет подан в конкурсную комиссию Государственного Совета Крыма.
«У российского Крыма должен быть гимн, который будет содержать главный тезис: “Крым — это Россия”. Именно поэтому крымчане поддержали решение о необходимости разработки нового гимна», — сказала Ковитиди.
По ее словам, новый гимн должен содержать победный дух Крымской весны, героизм и единство крымчан, патриотизм и связь поколений.
Конкурс проводится в два этапа. Первый — с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года — прием заявок. Второй — с 1 июня по 30 июня 2025 года — определение победителя.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».