Во Владивостоке ветерана ВОВ поздравили с 99-летием

Лидия Негода начала служить в армии в юном возрасте, став сотрудницей подразделения № 874, занимавшегося обеспечением авиационной техники боевого назначения. Она принимала непосредственное участие в борьбе с японскими агрессорами, проявляя мужество и стойкость. За отвагу и заслуги перед Отечеством награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и другими государственными знаками отличия.