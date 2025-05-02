Во Владивостоке ветерана ВОВ поздравили с 99-летием

Глава региона вручил имениннице букет цветов и подарок, выразив благодарность за выдающийся вклад в защиту Родины и активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения. Он подчеркнул значение ее труда в тяжелые годы войны и позднее мирное время.
Лидия Негода начала служить в армии в юном возрасте, став сотрудницей подразделения № 874, занимавшегося обеспечением авиационной техники боевого назначения. Она принимала непосредственное участие в борьбе с японскими агрессорами, проявляя мужество и стойкость. За отвагу и заслуги перед Отечеством награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и другими государственными знаками отличия.
После завершения военных действий долгие годы проработала в военкомате, уйдя на пенсию только в 1986 году. Но Лидия Ивановна продолжает оставаться активной участницей общественных инициатив, являясь зампредседателя совета ветеранов Ленинского района Владивостока. Последние три десятка лет посвятила важной миссии воспитания патриотизма у молодых людей.
Она подчеркнула, что своей продолжительной жизнью обязана активному образу жизни и постоянному участию в мероприятиях, посвященных сохранению памяти о событиях войны.
Встречу завершило исполнение песен военных лет, прозвучавших в исполнении коллектива дома культуры «Традиции и современность».