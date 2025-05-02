В самолетах из Самары для пассажиров включают подкаст с воспоминаниями ветеранов

Самарские авиапассажиры могут послушать уникальный подкаст от Smartavia и фонда «Долго и счастливо». К юбилею Дня Победы авиакомпания запустила серию воспоминаний участников военных событий тех лет.
Проект называется «Посадка завершена»: герои — очевидцы событий начала XX века поделятся историями своей юности, работой в условиях войны, трагическими эпизодами эвакуации и последующим возвращением домой.
Этот проект входит в масштабную инициативу «Атмосфера Победы», сообщает «КП в Самаре».
От героев звучащих историй пассажиры узнают о Светлане Павловне Макаровой, которой довелось пережить ленинградскую блокаду, эвакуироваться оттуда ребенком. Нину Александровну Матвееву судьба привела в эшелон эвакуации, ставший свидетельством многих человеческих судеб.
Таисию Николаевну Полеву в юном возрасте отправили в ряды партизан, где ей пришлось трудиться на стратегически важном военном аэродроме. Лидии Львовне Федоровой чудом удалось выжить среди суровых испытаний осажденного Ленинграда.
Подкаст доступен каждому пассажиру на рейсах в самарском направлении с конца апреля до последних чисел мая, а также размещён в соцсетях.
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