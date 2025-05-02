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Участок дороги из Алматы в Екатеринбург станет платным с 11 мая

И.о. министра транспорта подписал приказ от 22 апреля 2025 года об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Балхаш Бурылбайтал на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Документ устанавливает, что участок Балхаш — Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) — Алматы используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога «Балхаш — Караганда — Каркаралинск — Аягоз — Талдыкорган — Коктал — Чунджа — Кокпек — Алматы — Курты — Бурылбайтал».

Начальный пункт платной дороги — 1864 км, конечный пункт платной дороги — 1955 км. Протяженность платной дороги — 91 км.

Количество полос движения по автомобильной дороге — 2 полосы в обоих направлениях.

Срок использования дороги на платной основе — 20 лет.

Также утверждены ставки платы за проезд по платной автодороге.

Так, за проезд по всему участку ставки составляют:

  • Легковые автомобили — 0,0763 МРП (300 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0661 МРП (260 тенге, предоплата).
  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т — 0,1933 МРП (760 тенге, постоплата), 0,1653 МРП (650 тенге, предоплата).
  • Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т — 0,3815 МРП (1500 тенге, постоплата), 0,3255 МРП (1280 тенге, предоплата).
  • Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т — 0,5722 МРП (2250 тенге, постолата), 0,4858 МРП (1910 тенге, предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т — 0,7681 МРП (3020 тенге, постоплата), 0,6536 МРП (2570 тенге, предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи — 0,9563 МРП (3760 тенге, постоплата), 0,8138 МРП (3200 тенге, предоплата).

Месячный абонемент для легковых авто не предусмотрен, для автобусов и грузовых авто составит от 2 до 10 МРП, в зависимости от категории транспорта (см. выше).

Годовой абонемент водителям легковых авто обойдется в 1 МРП (3932 тенге), для автобусов и грузовых авто — от 20 до 100 МРП.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2025 года.