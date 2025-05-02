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Дождь смыл во Владивостоке часть недавно отремонтированной дороги — участок огородили

Дорожные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в городе и по краю.

Источник: Соцсети

Некоторые участки дорог во Владивостоке не выдержали дождя. Из-за потоков воды поврежденной оказалась дорога в районе улицы Ватутина, полотно начало «сползать» в кювет. Дорожные службы огородили опасный участок, сообщает ИА PrimaMedia.

Дождем на участке в районе дома № 20 по ул. Ватутина с края дороги смыло бетонные блоки и часть дорожного полотна. На асфальте появилась трещина. Местные жители напоминают, что ремонт здесь проводился буквально в прошлом году.

Работники МБУ «Содержание городских территорий» на данный момент оградили поврежденный участок.

В пресс-службе администрации Владивостока ИА PrimaMedia рассказали, что возможность проведения срочного ремонта прорабатывается.

Непогода принесла разрушения и по краю. Так, размыло проезд на участке Бикин — Светлогорье. Дорожные службы ведут здесь восстановительные работы.