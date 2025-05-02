В Иркутской области потушили четыре лесных пожара за сутки

1 мая пожарные потушили три пожара в лесах Иркутской области. Борьба с огнем завершилась в Нижнеудинском и Тулунском районах. Их общая площадь составила 13,5 гектаров. Также удалось полностью потушить перешедший с предыдущих суток пожар в Ангарском городском округе на площади 54 гектара. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Три пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнем, в Тулунском районе огонь перешел в лесной фонд с земель сельхозназначения, — поделились в правительстве.
На утро 2 мая, в регионе оставался один действующий пожар в Боханском районе. Там пламя бушует на площади 1 гектар. Оно разгорелось из-за человеческой беспечности. В настоящее время в области усилено патрулирование: 253 работника лесной охраны в составе 113 групп ведут постоянный мониторинг пожарной обстановки.