В Иркутской области потушили четыре лесных пожара за сутки

1 мая пожарные потушили три пожара в лесах Иркутской области. Борьба с огнем завершилась в Нижнеудинском и Тулунском районах. Их общая площадь составила 13,5 гектаров. Также удалось полностью потушить перешедший с предыдущих суток пожар в Ангарском городском округе на площади 54 гектара. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.