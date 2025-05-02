В Воронеже заработали фонтаны

С 1 мая в Воронеже стартовал сезон работы городских фонтанов. Муниципалитет опубликовал график работы семи фонтанов, включая фонтаны со световыми и музыкальными шоу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Вот расписание работы фонтанов:
Советская площадь: ежедневно, кроме понедельника, с 10:30 до 22:00. Музыкальное шоу — с 18:30. Технические перерывы: с 13:00 до 15:00 и с 15:30 до 17:30.
- Парк «Орлёнок»: с 10:00 до 23:00.
- Площадь Победы: с 10:30 до 22:00.
- Петровский сквер: с 9:00 до 21:00.
- Центральный парк: с 9:00 до 21:00.
- Кольцовский сквер: со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье — до 22:30. Световое шоу — с 20:30 до 22:00. Технический перерыв: с 14:00 до 16:00.
- Площадь Победы (проспект Революции): со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Технический перерыв: с 14:00 до 16:00.
- «Дюймовочка» (проспект Революции): ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 23:00.
Понедельник — технический день для всех фонтанов.