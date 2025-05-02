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В Тольятти сокращаются коммерческие перевозчики и не хватает 200 водителей

Сегодня город обслуживается сетью из 88 транспортных маршрутов, среди которых большинство составляют маршруты автобусов (64), принадлежащих предприятию АО «ТПАТП № 3» (72% от общего числа).

Сегодня город обслуживается сетью из 88 транспортных маршрутов, среди которых большинство составляют маршруты автобусов (64), принадлежащих предприятию АО «ТПАТП № 3» (72% от общего числа). За обслуживание девяти троллейбусных линий (10%) отвечает муниципальное предприятие «ТТУ», а оставшиеся пятнадцать маршрутов (17%) принадлежат коммерческим организациям. Об этом сообщил МЦУ Тольятти.

За последние годы существенно снизилась роль частных перевозчиков в городской транспортной инфраструктуре. Так, в течение периода с 2023 по 2025 год администрация получила уведомления о закрытии одиннадцати ранее функционировавших муниципальных маршрутов.

Кроме того, в настоящий момент ощущается острая нехватка персонала в автопредприятиях: количество свободных вакансий водителей в АО «ТПАТП № 3» достигает почти трети штатной потребности (199 человек).

Администрация городского округа Тольятти проводит исследования и рассматривает различные меры по улучшению транспортного обслуживания населения, включая возможное расширение рабочих часов некоторых маршрутов и повышение количества муниципальных направлений.

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