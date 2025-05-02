В Тольятти сокращаются коммерческие перевозчики и не хватает 200 водителей

Сегодня город обслуживается сетью из 88 транспортных маршрутов, среди которых большинство составляют маршруты автобусов (64), принадлежащих предприятию АО «ТПАТП № 3» (72% от общего числа). За обслуживание девяти троллейбусных линий (10%) отвечает муниципальное предприятие «ТТУ», а оставшиеся пятнадцать маршрутов (17%) принадлежат коммерческим организациям. Об этом сообщил МЦУ Тольятти.